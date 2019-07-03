В Тольятти пенсионер пытался откупиться взяткой за незаконную продажу спиртного

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-03T13:37:17+03:00

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В Тольятти полицейские поймали пенсионера, который пытался подкупить полицейского 25 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 65-летний мужчина предложил сотруднику полиции незаконное вознаграждение за не составление административного протокола за незаконную продажу спиртных напитков. Однако страж порядка не стал брать деньги, -рассказали в облГлавке.

Полицейские задержали тольяттинца и изъяли у него одну купюру в 5 тысяч рублей, еще одну - в 2 тысячи рублей и восемнадцать по 1 тысячи рублей. В СУ СК по Самарской области по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU