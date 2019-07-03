В Самарской области успешно завершился переход на «цифру»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-03T14:02:04+03:00

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В Самарской области завершился основной этап перевода жителей на цифровое ТВ. Как отмечают в региональном правительстве, в целом переход от аналогового сигнала к «цифре» прошел спокойно и без проблем.

- На горячую линию по вопросам подключения цифрового ТВ поступила 31 тысяча звонков, из них более 8,7 тысяч - заявки на помощь волонтеров. Кроме того, в регионе было продано почти 27 тысяч приставок, в том числе в почтовых отделениях около 11 тысяч комплектов оборудования, - рассказали чиновники.

Спутниковым телевидением сейчас также обеспечены 226 домохозяйств жителей, которые относятся к социально незащищенным категориям. Кроме того, продолжается выплата компенсаций льготникам на приобретение оборудования.

Добавим, что успешный переход Самарской области на «цифру» и слаженную работу всех волонтеров и ведомств положительно отметили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Руководителям органов местного самоуправления предложили поощрить наиболее отличившихся сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU