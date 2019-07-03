2019-07-03T14:30:13+03:00
Общество

В Самарской области в 2020 году подорожают речные пассажирские перевозки

Изменения коснутся платы за переправу на судах, которые курсируют из Самары и Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре цены на взрослые билеты поднимутся на 5 рублей, а на детские - на 2,5 рубляВ Самаре цены на взрослые билеты поднимутся на 5 рублей, а на детские - на 2,5 рубляФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области выпустил приказ об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров и багажа на речном транспорте на 2020 год.

- Предельные максимальные уровни тарифов будут установлены по маршрутам: Самара (речной вокзал) — Рождествено, Самара (речной вокзал) — Зольное, Самара (речной вокзал) — Винновка (с. Осиновка), Тольятти (речной вокзал) — Подвалье и Тольятти (речной вокзал) — БерезовкаУсолье, - говорится в документе.

Согласно приказу, стоимость проезда между Самарой и Рождествено останется на прежнем уровне: 80 рублей — взрослый билет, 40 рублей — детский билет. А вот на остальных направлениях цены вырастут на 5 рублей (полный билет) и на 2,5 рубля (детский билет). Так, в следующем году стоимость переправы из Самары в Винновку составит 125 рублей для взрослых и 62,5 рубля для детей. По маршруту Самара — Зольное: 145 и 72,5 рубля соответственно. Что касается направления Тольятти — Подвалье, то здесь стоимость билетов поднимется на 10 и 5 рублей, а по направлению Тольятти — Березовка — Усолье: на 6 и 3 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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