2019-07-03T15:01:40+03:00
Общество

В Самаре средняя зарплата выросла до 34,4 тысяч рублей, но все равно отстает от среднероссийской

Больше всего в областной столице зарабатывают строители
Анастасия ФИЛАТОВА
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За год средняя зарплата в Самаре выросла на 8,2%За год средняя зарплата в Самаре выросла на 8,2%Фото: Архив "КП"
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Появился рейтинг городов, в которых за последний год заметно выросла заработная плата. В него попали два города из Самарской области — Тольятти и Самара. Согласно данным аналитиков сайта «Авито», средняя зарплата в столице 63 региона выросла на 8,2% за год и составила 34,4 тысяч рублей, а в Автограде — на 9% и достигла 29,2 тысяч рублей. В целом же по стране средняя зарплата поднялась на 6% и составила 37 тысяч рублей.

- В Самаре средняя зарплата ниже среднероссийской на 7%, а в Тольятти — на 21,1%, - рассказали специалисты.

Отметим, что в Самаре самой высокооплачиваемой сферой деятельности является строительство — в среднем 43,1 тысяч рублей в месяц. Самую маленькую зарплату предлагают студентам и людям без опыта работы — около 28,4 тысяч рублей. Что касается самых актуальных вакансий, которые предлагают работодатели, то это продавцы, строители, перевозчики, производственники и работники автобизнеса. А вот соискатели чаще всего ищут работу, где не требуется опыта, а также в сфере строительства, продаж, транспорта и логистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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