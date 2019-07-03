2019-07-03T15:11:45+03:00
Общество

В Самарской области из-за соревнований по велоспорту будут несколько дней перекрывать дороги

Ограничения затронут дороги в Кинельском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Соревнования по велоспорту будут проходить 5, 7, 11 и 12 июляСоревнования по велоспорту будут проходить 5, 7, 11 и 12 июляФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области перекроют движение по нескольким региональным дорогам. Ограничения введут в Кинельском районе из-за соревнований по велоспорту, которые продлятся несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Так, 5 и 12 июля с 10:00 до 16:00 будет зарыт проезд по дорогам «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» - «Урал-Муханово». В воскресенье, 7 июля, с 10:00 до 16:00 нельзя будет ездить по трассе «Урал-Муханово» - «Бузаевка-Чубовка». В следующий четверг, 11 июля, также с 10:00 до 16:00 зароют движение по дороге «Бузаевка-Чубовка» - «Урал-Муханово».

Автомобилистов просят быть внимательнее, обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре средняя зарплата выросла до 34,4 тысяч рублей, но все равно отстает от среднероссийской
В Самарской области в 2020 году подорожают речные пассажирские перевозки
В Самарской области успешно завершился переход на «цифру»
В Тольятти пенсионер пытался откупиться взяткой за незаконную продажу спиртного
Совсем "Вдали от дома": в Самаре на дереве обнаружили затаившегося Человека-паука
«Вызывает стыд»: самарцы пожаловались на разбитый тротуар возле Дворца бракосочетаний
«Вонь жуткая!»: жители Самарской области заметили дрейфующую по Волге мусорку
В МЧС назвали безопасные для купания пляжи в Самарской области
"Мы же добрые соседи!" Самарчанка подарила свою картину управляющей компании
В Самаре единороссы утвердили кандидатов на довыборы в губдуму
«Ростелеком» развернул Wi-Fi для Всероссийского сельского Сабантуя в Самарской области
Жительница Тольятти под видом сотрудницы Роспотребнадзора выманила у предпринимателя 20 тысяч рублей
В Самаре выставка "Волга от истока до устья" переехала на набережную
Баден Яксен останется в БК «Самара» еще на один сезон