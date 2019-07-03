В Самарской области из-за соревнований по велоспорту будут несколько дней перекрывать дороги

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-03T15:11:45+03:00

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В Самарской области перекроют движение по нескольким региональным дорогам. Ограничения введут в Кинельском районе из-за соревнований по велоспорту, которые продлятся несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Так, 5 и 12 июля с 10:00 до 16:00 будет зарыт проезд по дорогам «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» - «Урал-Муханово». В воскресенье, 7 июля, с 10:00 до 16:00 нельзя будет ездить по трассе «Урал-Муханово» - «Бузаевка-Чубовка». В следующий четверг, 11 июля, также с 10:00 до 16:00 зароют движение по дороге «Бузаевка-Чубовка» - «Урал-Муханово».

Автомобилистов просят быть внимательнее, обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU