В Самаре компании выписали штраф в 1 млн рублей за незаконный пристрой у Троицкого рынка

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-03T16:01:18+03:00

Фирму наказали за то, что она изменила здание культурного наследия

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В Самаре нашли нарушения на объекте культурного наследия регионального значения «Торговые ряды» на улице Галактионовской. Как выяснилось, одна из местных фирм изменила его, сделав пристрой. Об этом сообщает пресс-служба управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

- В апреле этого года в отношении ООО был составлен административный протокол по статье "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Нарушение выразилось в том, что компания возвела одноэтажную пристройку к магазину в виде прямоугольного тамбура, - рассказали в ведомстве.

В начале июня Самарский районный суд признал фирму виновной в незаконном изменении объекта культурного наследия и назначил штраф в 1 миллион рублей. Компания должна будет выплатить всю эту сумму в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU