В Самаре компании выписали штраф в 1 млн рублей за незаконный пристрой у Троицкого рынка
В Самаре нашли нарушения на объекте культурного наследия регионального значения «Торговые ряды» на улице Галактионовской. Как выяснилось, одна из местных фирм изменила его, сделав пристрой. Об этом сообщает пресс-служба управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
- В апреле этого года в отношении ООО был составлен административный протокол по статье "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Нарушение выразилось в том, что компания возвела одноэтажную пристройку к магазину в виде прямоугольного тамбура, - рассказали в ведомстве.
В начале июня Самарский районный суд признал фирму виновной в незаконном изменении объекта культурного наследия и назначил штраф в 1 миллион рублей. Компания должна будет выплатить всю эту сумму в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU