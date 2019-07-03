«Починили» кресла скотчем: самарцы пожаловались на плохое состояние автобусов № 61
Жители Самары обратились к чиновникам с просьбой закупить для города новые автобусы. Поводом для этого послужило удручающее состояние некоторых машин. В частности, пассажиры пожаловались на автобусы № 61, которые курсируют от ТЦ «Колицей» до Хлебной площади.
- Маршрут № 61 — даже общественным транспортом назвать сложно. Почти все сиденья обмотаны скотчем, им же «починили» входную дверь. Тормозные колодки явно тоже работают на износе. Это ужас находиться в таком автобусе! - возмутились горожане.
В департаменте транспорта Самары сообщили, что в следующем году планируется закупить новую партию автобусов. Что касается этой машины, которая вызвала недовольство пассажиров, то чиновники попросили перевозчика «СамараАвтоГаз» провести его обследование на предмет неисправностей.
ИСТОЧНИК KP.RU