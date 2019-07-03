2019-07-03T16:21:12+03:00
Общество

«Починили» кресла скотчем: самарцы пожаловались на плохое состояние автобусов № 61

Горожане попросили заменить автобусы на новые
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юлия РодинаФото: Юлия РодинаФото: Twitter.com
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Жители Самары обратились к чиновникам с просьбой закупить для города новые автобусы. Поводом для этого послужило удручающее состояние некоторых машин. В частности, пассажиры пожаловались на автобусы № 61, которые курсируют от ТЦ «Колицей» до Хлебной площади.

- Маршрут № 61 — даже общественным транспортом назвать сложно. Почти все сиденья обмотаны скотчем, им же «починили» входную дверь. Тормозные колодки явно тоже работают на износе. Это ужас находиться в таком автобусе! - возмутились горожане.

В департаменте транспорта Самары сообщили, что в следующем году планируется закупить новую партию автобусов. Что касается этой машины, которая вызвала недовольство пассажиров, то чиновники попросили перевозчика «СамараАвтоГаз» провести его обследование на предмет неисправностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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