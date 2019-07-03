2019-07-03T16:30:43+03:00
Происшествия

В Самарской области два инспектора ДПС спасли людей из пожара

Полицейские разбудили жителей горевшего дома и помогли потушить очаг возгорания
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейских поблагодарили за службу местные газетчикиПолицейских поблагодарили за службу местные газетчикиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Два инспектора ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Пестравскому району Фуат Ишмухаметов и Вячеслав Александров в июне отметились героическим поступком. Полицейские помогли предотвратить пожар в селе Пестравка.

- Около 4 часов утра они патрулировали окрестности села и заметили задымленность вблизи жилого массива в одном из переулков. Оказалось, что горит жилой дом, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы сразу сообщили о случившемся в дежурную часть ОВД и вызвали пожарных. Потом они, не дожидаясь подмоги и не теряя времени, перелезли через забор горящего дома и стуками в окна и двери разбудили хозяев. Вячеслав и Фуат также оперативно организовали тушение очага возгорания. Благодаря их слаженным действиям жертв удалось избежать.

Сегодня, 3 июля - в День ГИБДД - районная газета "Степь" поздравила сотрудников ГИБДД с праздником и поблагодарила их за добросовестную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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