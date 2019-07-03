2019-07-03T16:42:26+03:00
Общество

Международное исследовательское агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

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Результаты исследования Ookla скорости передачи данных российскими операторами.Результаты исследования Ookla скорости передачи данных российскими операторами.
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Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, согласно которым самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам МегаФон. Средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ookla приложение SpeedTest® является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.

Результаты исследования Ookla скорости передачи данных российскими операторами

Результаты исследования Ookla скорости передачи данных российскими операторами

Результаты исследования Ookla скорости передачи данных российскими операторами

Основано на анализе Ookla® данных Speedtest® за 1 и 2 квартал 2019 года

Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 26 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без каких-либо задержек.

Ookla® уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России.

«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны», - комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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