Международное исследовательское агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-03T16:42:26+03:00

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Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, согласно которым самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам МегаФон. Средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ookla приложение SpeedTest® является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.

Результаты исследования Ookla скорости передачи данных российскими операторами

Результаты исследования Ookla скорости передачи данных российскими операторами

Основано на анализе Ookla® данных Speedtest® за 1 и 2 квартал 2019 года

Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 26 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без каких-либо задержек.

Ookla® уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России.

«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны», - комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU