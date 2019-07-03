2019-07-03T16:56:22+03:00
Общество

Дети ходят по проезжей части: Счетная палата не нашла тротуары возле школы-интерната № 9 в Самаре

Помимо отсутствия пешеходных дорожек, ревизоры нашли в учреждении и другие нарушения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Счетная палата Самарской области провела проверку в санаторной школе-интернате № 9, которая находится на 9 просеке, 1 линия, и нашла там ряд нарушений. Они касаются финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2017-2018 годы.

- Было установлено, что возле школы-интерната нет тротуаров и пешеходных дорожек, поэтому родителям и детям приходится идти до места учебы пешком по проезжей части. Имеющийся автотранспорт учреждения предназначен только для перевозки сотрудников и используется в хозяйственных целях. При этом заявки на предоставление субсидий для приобретения транспорта, необходимого для перевозки детей, в последние годы из школы не поступали, - сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Также ревизоры нашли нарушения в организации питания в интернате. В 2017 году питанием были обеспечены 73 ребенка, в 2018 году - 70 человек, в то время как бюджетные средства направлялись на питание для 107 человек в 2017 году и 108 человек в 2018 году. Общий объем избыточного субсидирования составил 5,3 млн рублей.

Все результаты проверок Счетная палата направила губернатору региона, в Самарскую губернскую думу, а также в министерство образования и науки Самарской области, в ведении которого находится школа-интернат, и министерство имущественных отношений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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