2019-07-03T19:08:11+03:00
Происшествия

Житель Самарской области убил отца и попал в суд

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Евгения ВАСИНА
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Мужчина признал свою винуМужчина признал свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель села Большая Черниговка Самарской области сильно избил отца. В итоге пострадавший умер. Как сообщает областная прокуратура в отношении обидчика возбуждено уголовное дело. Сейчас все материалы переданы в суд. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Как установило следствие, конфликт произошел 2 января 2019 года. Александр Л. и его отец распивали спиртные напитки. Между ними завязалась драка. Сын удар отца по голове и телу. В итоге тот скончался на месте от полученных травм. Свою вину обвиняемый полностью признал.

Если суд вынесет ему обвинительный приговор, Александр Л. отправится в тюрьму на 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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