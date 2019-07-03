Дорожные реки: в Самаре на ул. Стара-Загора обнаружена утечка

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-03T19:01:17+03:00

Вода бежит по дороге в 7 микрорайоне

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"Молодую речку" обнаружили в 7 микрорайоне в среду, 3 июля после обеда. Вода текла по улице Стра-Загора в районе дома №96а. О коммунальной неприятности в твиттере сообщило МП Самары "Благоустройство".

Устранить течь взялись специалисты ООО "Самарские коммунальные системы".

О причинах появления «реки» и сроках устранения коммунальной неприятности пока на сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU