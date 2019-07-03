Более 20 домов в Сызрани останутся без света

СЕГОДНЯ 20:54 2019-07-03T20:58:12+03:00

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В четверг, 4 июля в Сызрани больше двух десятков многоквартирных домов останутся без света. Ранее сообщалось, что отключения коснутся только двух домов: с 9 до 12 электричества не будет в 9-этажном доме №30 на проспекте 50 лет Октября и с 13:30 до 16:30 – в доме №25 на ул. Лазо, 25. Позже список дополнили два десятка домов по ул. Механической. Как сообщает «Маленькая Сызрань», с 10:00 до 17:00 будут обесточены дома с №2 по №24 включительно. Там пройдут плановые ремонтные работы.

Электричество выключают для обеспечения безаварийной работы электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU