«Накрыли, чтобы асфальтик не мерз»: самарцы удивились новому способу ремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 21:22 2019-07-03T21:22:42+03:00

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На самарских дорогах горожане заметили странное явление – на месте глубоких ям появились куски белой ткани. Автомобилисте предположили, что это новый способ ремонта дорог. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях. - Новый способ по заделыванию дыр на дорогах. Улица Бубнова, - так автор подписал фотографии в группе ДТП 163 Самара. Некоторые предположили, что так кто-то накрыл дорогу, «чтобы асфальтик ночью не мерз». Подобные заплатки, по словам самарцев, также замечены на улице Пугачевской.

ИСТОЧНИК KP.RU