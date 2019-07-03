В Самаре разыскивают сероглазую пенсионерку

СЕГОДНЯ 21:48 2019-07-03T21:54:36+03:00

Женщина может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи

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В среду, 3 июля волонтеры Самарского поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске 85-летней пенсионерки. Вера Павловна Васягина пропала 2 июля и сейчас местонахождения ее неизвестно. К сожалению, неизвестно и то, во что была одета женщина в день исчезновения. Пропавшая может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры приступили к информационному поиску и поиску на месте. Штаб работает с 22 часов на улице Нагорная, в районе дома 136А (парковка сбоку здания Ростехнадзора).

Приметы пропавшей: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Подробная информация на форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU