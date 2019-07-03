Машины превратились в груду обугленного металла: в Тольятти сгорела автостоянка

СЕГОДНЯ 22:16 2019-07-03T22:31:41+03:00

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Плохой оказалась среда, 3 июля для автомобилистов, паркующих свои машины на автостоянке по адресу Дзержинского, 88 в Тольятти. Там начался пожар, в результате которого часть машин превратилась в кучу дымящего металла.

Пострадавшие предполагают, что огонь вспыхнул не случайно. По предварительной информации, примерно в 17:35 несколько человек подошли к стоянке. В 17:43 группа лиц покинула место преступления. А через три минуты начался пожар. Полицейские обратились к очевидцам этого ЧП с просьбой предоставить записи с видеорегистратора или рассказать о том, что они видели. Сообщить информацию можно по телефону (8482)62-12-62. Обещают конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU