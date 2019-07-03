2019-07-03T22:31:41+03:00
Происшествия

Машины превратились в груду обугленного металла: в Тольятти сгорела автостоянка

Полиция разыскивает очевидцев случившегося
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)/vk.comФото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)/vk.comФото: соцсети
Изменить размер текста:

Плохой оказалась среда, 3 июля для автомобилистов, паркующих свои машины на автостоянке по адресу Дзержинского, 88 в Тольятти. Там начался пожар, в результате которого часть машин превратилась в кучу дымящего металла.

Пострадавшие предполагают, что огонь вспыхнул не случайно. По предварительной информации, примерно в 17:35 несколько человек подошли к стоянке. В 17:43 группа лиц покинула место преступления. А через три минуты начался пожар. Полицейские обратились к очевидцам этого ЧП с просьбой предоставить записи с видеорегистратора или рассказать о том, что они видели. Сообщить информацию можно по телефону (8482)62-12-62. Обещают конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре разыскивают сероглазую пенсионерку
«Накрыли, чтобы асфальтик не мерз»: самарцы удивились новому способу ремонтировать дороги
Более 20 домов в Сызрани останутся без света
Он может быть и в Самаре: полицейские ищут альфонса-мошенника
Дорожные реки: в Самаре на ул. Стара-Загора обнаружена утечка
Житель Самарской области убил отца и попал в суд
Дети ходят по проезжей части: Счетная палата не нашла тротуары возле школы-интерната № 9 в Самаре
Международное исследовательское агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России
В Самарской области два инспектора ДПС спасли людей из пожара
«Починили» кресла скотчем: самарцы пожаловались на плохое состояние автобусов № 61
В Самаре компании выписали штраф в 1 млн рублей за незаконный пристрой у Троицкого рынка
В Самарской области из-за соревнований по велоспорту будут несколько дней перекрывать дороги
В Самаре средняя зарплата выросла до 34,4 тысяч рублей, но все равно отстает от среднероссийской
В Самарской области в 2020 году подорожают речные пассажирские перевозки
В Самарской области успешно завершился переход на «цифру»
В Тольятти пенсионер пытался откупиться взяткой за незаконную продажу спиртного
Совсем "Вдали от дома": в Самаре на дереве обнаружили затаившегося Человека-паука
«Вызывает стыд»: самарцы пожаловались на разбитый тротуар возле Дворца бракосочетаний
«Вонь жуткая!»: жители Самарской области заметили дрейфующую по Волге мусорку
В МЧС назвали безопасные для купания пляжи в Самарской области
"Мы же добрые соседи!" Самарчанка подарила свою картину управляющей компании
В Самаре единороссы утвердили кандидатов на довыборы в губдуму
«Ростелеком» развернул Wi-Fi для Всероссийского сельского Сабантуя в Самарской области
Жительница Тольятти под видом сотрудницы Роспотребнадзора выманила у предпринимателя 20 тысяч рублей
В Самаре выставка "Волга от истока до устья" переехала на набережную
Баден Яксен останется в БК «Самара» еще на один сезон