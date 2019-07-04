Дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области отдохнут в лагерях около Самары

СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-04T07:30:37+03:00

Об этом сообщил Дмитрий Азаров после переговоров с коллегами из региона, где бушевала стихия

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В Самарскую область приедут на отдых дети из пострадавших от природной стихии районов Иркутской области. Напомним, что здесь случилось серьезное наводнение: пострадали сотни домов, погибли люди.

- Мы вошли в контакт с коллегами из Правительства Иркутской области,я переговорил с Полпредом Президента РФ СФО Сергеем Меняйло о том,какая помощь нужна, - рассказал Дмитрий Азаров.

Выяснилось, что сейчас детям из пострадавших районов негде провести лето. Губернатор Самарской области отметил, что школьники могут приехать в Самарскую область. Достигнута договоренность, что лагеря Самарской области примут детей из пострадавших районов на летний оздоровительный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU