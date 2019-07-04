2019-07-04T07:42:39+03:00
Происшествия

Подробности пожара на стоянке в Тольятти: горели 7 кузовов машин на утилизацию

В происшествии никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Площадь пожара составила 30 квадратных метровПлощадь пожара составила 30 квадратных метровФото: Соцсети
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Стали известны подробности пожара, который произошел вечером в среду, 3 июля, на улице Дзержинского в Тольятти. Напомним, там около 17:30 загорелись несколько автомобилей на стоянке. Как выяснилось, все они были приготовлены на утилизацию.

- Горели 7 кузовов машин - металлолом на утилизацию. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, вызов поступил в 17:33. На место происшествия выезжали 13 пожарных и 3 единицы техники. С огнем они справились уже в 17:48. Сейчас причина случившегося устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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