Горячую воду в дома жителей 7 микрорайона в Самаре обещают вернуть днем 4 июля

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-04T08:55:12+03:00

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В минувшие выходные жители 7 микрорайона в Самаре вновь остались без горячей воды. Виной тому - повреждение на магистральных тепловых сетях в районе дома № 159 на улице Стара-Загора.

- Все потребители были переведены на резервную схему, из-за этого подача воды в 7 микрорайоне сейчас идет на пониженном давлении. Ремонтные работы планировалось завершить еще 2 июля, но их объем значительно увеличился, поэтому сроки пришлось перенести, - сообщили в Твиттере представители Предприятия тепловых сетей.

По данным организации, сейчас на месте повреждения работают 7 человек и 3 единицы техники. Восстановить подачу горячей воды планируется в четверг, 4 июля, примерно в 14:00-16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU