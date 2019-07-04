Обновили тротуары, парковки и освещение: капитальный ремонт Заводского шоссе выполнен на 95%

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-04T09:18:27+03:00

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В Самаре близится к завершению капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы Земеца до улицы XXII Партсъезда. По контракту подрядчик должен выполнить все работы до 31 октября 2019 года, но уже сейчас готовность объекта составляет 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Напомним, что ремонт дороги ведется с прошлого года. За это время там заменили коллектор ливневой канализации, обновили освещение и контактную сеть для троллейбусов и трамваев. Также на Заводском шоссе отремонтировали парковки и карманы для подъезда общественного транспорта к остановкам. Еще там заменили светофоры, привели в порядок тротуары и газоны, куда осталось только внести растительный грунт. А на прошлой неделе после обновления открыли движение по путепроводу через проспект Кирова.

Отметим, что ход работ контролируют не только профильные департаменты, но и общественники. На Заводском шоссе регулярно отбираются пробы нового асфальта и отправляются на проверку. Все недостатки, которые выявляются, подрядчик оперативно устраняет, ведь к оплате будут приняты только те работы, которые выполнены по ГОСТу. Напомним, что общая стоимость работ этого объекта составляет 765 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU