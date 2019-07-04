В Волгаре осенью построят две новые дороги
На эти цели выделят средства из федерального, областного и муниципального бюджетов
Две новые дороги введут в эксплуатацию в ноябре 2019 годаФото: Яндекс.Пробки
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В Куйбышевском районе Самары появятся две новые дороги. Их построят в микрорайоне Волгарь в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на деньги из федерального, областного и муниципального бюджетов. Региональное министерство строительства уже дало разрешение на выполнение необходимых работ.
- Одна дорога будет построена на II очереди улицы Александра Солженицына, а вторая на бульваре Засамарская слобода - на улице Виталия Талабаева, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Предполагается, что строительство обеих дорог будет завершено в октябре, а в эксплуатацию их введут в ноябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU