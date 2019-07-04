2019-07-04T10:17:18+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» обыграл в контрольном матче одну из старейших футбольных команд страны

Встреча с клубом «Знамя Труда» из Орехово-Зуево закончилась со счетом 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК «Знамя Труда»Фото: ФК «Знамя Труда»
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Дебютант ПФЛ тольяттинский «Акрон» в первом контрольном матче московских сборов обыграл один из самых старых клубов страны – «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Матч завершился со счетом 2:1.

- «Красно-черные», владея большим территориальным и игровым преимуществом, во втором тайме сломили сопротивление представителя группы «Запад», - отметили в пресс-службе «Акрона».

Голами в составе тольяттинцев отметились Вахтеев и Макоев.

Напомним, в новом сезоне ПФЛ сыграют две команды из Самарской области – обе из Тольятти. Это «Лада» и «Акрон». «Сызрань-2003» прекратила существование как профессиональный клуб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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