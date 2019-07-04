Волонтеры Самарского машиностроительного колледжа будут помогать инвалидам на крымских пляжах

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-04T10:45:46+03:00

В добровольческое движение с каждым годом вовлекается все больше учащихся.

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Самые активные ученики Самарского машиностроительного колледжа – семь юношей и три девушки – по уже сложившейся традиции летом поедут на Черноморское побережье. Но не отдыхать. Помогать. С 7 по 21 июля самарские волонтеры будут работать на крымских пляжах для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Если нужно, они помогут человеку добраться до воды или, напротив, до берега, постараются разрешить возникающие у отдыхающих вопросы. Если нужно, наши волонтеры могут взять на себя роль аниматоров: поиграть с детьми, провести с ними танцевальный флешмоб. В общем, их задача – сделать пребывание людей на пляже максимально комфортным, - объясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Самарского машиностроительного колледжа Наталья Шабаева.

В свободное от работы время самарцы планируют навести порядок возле крымского памятника воинам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU