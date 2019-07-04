2019-07-04T11:02:00+03:00
Общество

В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта с призовым фондом в 1,5 млн рублей

Запланированы соревнования по волейболу, футболу, теннису и регби
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самый большой приз получат победители соревнований по пляжному волейболуСамый большой приз получат победители соревнований по пляжному волейболуФото: Архив "КП"
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В августе на набережной реки Волги в Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest», призовой фонд которого составляет 1,5 млн рублей.

- В рамках фестиваля на второй очереди набережной в районе Первомайского спуска пройдут соревнования по четырем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, теннис и регби. Зарегистрироваться в качестве участника можно до 1 августа, - рассказали организаторы.

Мероприятие продлится 5 дней - с 14 по 18 августа. Соревнования запланированы на 20 оборудованных площадках. Спортсменам выдадут официальную форму турнира и специальный рюкзак участника турнира. Среди тех, кто будет участвовать в соревнованиях по волейболу, выберут Короля и Королеву пляжа, а в футболе и регби - лучших игроков, бомбардиров, защитников и вратарей. Зрители также смогут поучаствовать в конкурсах и получить подарки.

Отметим, что в каждом виде спорта будет разыгран свой денежный приз: в волейболе - это 900 тысяч рублей, в теннисе - 300 тысяч рублей, а в футболе и регби - по 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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