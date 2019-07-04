В Самарской области гендиректора фирмы наказали рублем за загрязнение почвы отходами

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-04T11:29:04+03:00

Мужчина несколько лет хранил разного рода мусор на двух участках в Богатовском районе

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В Самарской области наказали предпринимателя, который спровоцировал загрязнение почвы в Богатовском районе. Мужчина нарушил закон, несколько лет неправильно храня опасные отходы.

- Было установлено, что генеральный директор ООО с апреля 2011 года по конец сентября 2017 года хранил отходы 4 класса опасности на двух земельных участках в селе Богатое, которые не были предназначены для этого. Сделал он это ради получения материальной выгоды, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Действия предпринимателя привели к отравлению и загрязнению окружающей среды. На суде его вина в этом была доказана. Служители Фемиды назначили мужчине наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU