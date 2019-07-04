2019-07-04T11:29:04+03:00
Общество

В Самарской области гендиректора фирмы наказали рублем за загрязнение почвы отходами

Мужчина несколько лет хранил разного рода мусор на двух участках в Богатовском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
За загрязнение почвы предприниматель заплатит штраф в 100 тысяч рублейЗа загрязнение почвы предприниматель заплатит штраф в 100 тысяч рублей
Изменить размер текста:

В Самарской области наказали предпринимателя, который спровоцировал загрязнение почвы в Богатовском районе. Мужчина нарушил закон, несколько лет неправильно храня опасные отходы.

- Было установлено, что генеральный директор ООО с апреля 2011 года по конец сентября 2017 года хранил отходы 4 класса опасности на двух земельных участках в селе Богатое, которые не были предназначены для этого. Сделал он это ради получения материальной выгоды, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Действия предпринимателя привели к отравлению и загрязнению окружающей среды. На суде его вина в этом была доказана. Служители Фемиды назначили мужчине наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» отправилась на сборы в Беларусь
Секрет раскрыт: в Самаре объяснили, почему водители не открывают переднюю дверь в автобусах
В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика и уехал
"При застройке не получится не вырубать деревья": природоохранная прокуратура проверяет ситуацию с лесом в Красноглинском районе
В Самарской области мужчина попал под суд за покупку секс-игрушки на деньги приятеля
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника ГИБДД, чье тело нашли в сгоревшем BMW X6
Трудовые династии КНПЗ отметили День семьи, любви и верности
В Самаре предложили временно запретить выдачу разрешений на строительство в старом городе
«Крылья Советов» хотят принять участие в прощальном матче Александра Анюкова
Глава Промышленного района Самары Владимир Чернышков ушел в отставку
В Самаре 222 пассажира почти 6 часов ждали вылета самолета в Анталью
В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта с призовым фондом в 1,5 млн рублей
Волонтеры Самарского машиностроительного колледжа будут помогать инвалидам на крымских пляжах