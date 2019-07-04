В Самаре 222 пассажира почти 6 часов ждали вылета самолета в Анталью
В среду, 3 июля, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса Самара - Анталья авиакомпании "Северный ветер". Самолет должен был вылететь в 15:40, но в итоге в путь он отправился только через 5 часов 43 минуты.
- На данный рейс были зарегистрированы 222 пассажира, в том числе 51 ребенок в возрасте до 12 лет. Причиной задержки послужило позднее прибытие воздушного судна в самарский аэропорт, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, пассажирам оказали всю необходимую помощь в ожидании рейса. Жалоб от них не поступало. Сейчас транспортная прокуратура проводит по факту произошедшего проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU