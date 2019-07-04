«Крылья Советов» хотят принять участие в прощальном матче Александра Анюкова

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-04T12:20:18+03:00

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«Крылья Советов» хотят принять участие в прощальном матче экс-игрока самарцев, «Зенита» и сборной России Александра Анюкова. Об этом заявил генеральный директор «КС» Виталий Шашков. Его слова приводит riafan.ru.

- Контактов с «Зенитом» по этому вопросу не было. Анюков - уроженец Самарской области, начинал свой футбольный путь в «Крыльях Советов». Он прекрасный футболист, настоящий профессионал и замечательный человек, - сказал Шашков.

Ранее ТАСС сообщил, что руководство «Зенита» планирует провести прощальный матч Александра Анюкова. Однако дату события пока не объявили.

Напомним, Анюков – воспитанник самарского футбола. За «Крылья» он выступал с 2000 по 2005 год, после чего перешел в «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU