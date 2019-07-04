2019-07-04T12:43:20+03:00
Общество

Трудовые династии КНПЗ отметили День семьи, любви и верности

На Куйбышевском НПЗ стаж многих семей начинается с первых лет строительства завода
Анна ФЕДОРОВА
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В семье Килячковых уверены: главное - уважение и понимание. Фото "из семейного архива"В семье Килячковых уверены: главное - уважение и понимание. Фото "из семейного архива"
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Заводу 74 года, и за это время здесь сложилось 50 трудовых династий. Общий стаж многих перешел далеко за столетний рубеж. Такая преданность семье и однажды выбранному делу отмечается не только заводом, но и обществом. Например, заводская династия Вагулиных, заработавших на заводе на всю свою большую семью более 400 лет стажа, несколько лет назад была признана лучшей династией Самарской области и из рук губенатора получила ценный приз – ключи от автомобиля Лада Веста. И предприятие со своей стороны делает все, чтобы заводские семьи были крепкими и благополучными, имели возможность трудиться в достойных условиях, достойно зарабатывать, растить и обучать своих детей, с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Продолжая преемственность поколений, дети заводчан часто выбирают профессии нефтепереработчиков. А иногда встречают здесь свою будущую «половинку». Например, отдав руку и сердце Виталию Килячкову, дочь заводчан Татьяна Зайцева стала частью большой семьи и заводской династии, насчитывающей, в общей сложности, более 130 лет трудового стажа. Родоначальник и по совместительству дедушка мужа, Василий Иванович Килячков, стоял у самых истоков куйбышевской нефтепереработки. Его сын Владимир Васильевич, свекр Татьяны, отцовский 37-летний стаж перебил - 46 трудится на установке риформинга. Муж, Виталий, уже 22 года работает вместе с отцом. «Наверное, с закрытыми глазами может перебрать громадный компрессор», - с гордостью рассказывает о нем жена. - Главное для сохранения крепкой семьи – взаимоуважение, терпение, любовь и, конечно, умение быть одним целым, - считает ведущий специалист по строительному контролю управления капитального строительства «РН-СтройКонтроль» Татьяна Килячкова. – Нужно поддерживать друг друга в трудных ситуациях и разделять радости. Это прописные истины, но рабочие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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