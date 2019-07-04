2019-07-04T13:05:12+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника ГИБДД, чье тело нашли в сгоревшем BMW X6

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Родственники Александр не верят, что его смерть была случайнойРодственники Александр не верят, что его смерть была случайнойФото: соцсети
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 31-летнего Александра Демидовича. Тело мужчины обнаружили в его сгоревшем BMW X6 рано утром 15 сентября в поселке Смышляевка. Мужчина получил сильные ожоги и мог скончаться от отравления продуктами горения.

- Месяц назад возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Сейчас проводится комплексная пожаро-техническая экспертиза, в целях установления очага и причины пожара, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Подозреваемых в деле пока нет. Родственники погибшего долгое время не могли добиться того, чтобы приняли процессуальное решение, но теперь, после проведения соответствующих экспертиз, у правоохранителей появились основания полагать, что происшествие может иметь криминальный характер.

Расследование продолжается. Отметим, что раньше Александр работал в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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