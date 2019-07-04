2019-07-04T13:14:54+03:00
Общество

В Самарской области мужчина попал под суд за покупку секс-игрушки на деньги приятеля

Интимный подарок предназначался для возлюбленной воришки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина украл у знакомого банковскую карту и решил сделать сожительнице приятный подарокМужчина украл у знакомого банковскую карту и решил сделать сожительнице приятный подарокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Сызранского района продолжают попадать в нелепые и курьезные ситуации, которые нередко имеют непредсказуемый конец. Так, недавно стало известно, что один из местных жителей попал под уголовное дело после покупки своей возлюбленной вибратора. Казалось бы, что в этом криминального, вот только этот товар в секс-шопе сызранец приобрел на чужие деньги без ведома их владельца.

Мужчина был в гостях у своего приятеля и помогал в починке мотороллера. В какой-то момент тот попросил его съездить в город, чтобы купить корвалол, спиртное и бензин. Для этого он дал своему гостю банковскую карту. Через некоторое время мужчине позвонила его сожительница и попросила купить лекарства для простудившейся дочери. Медикаменты он приобрел с помощью все той же банковской карты, которую ему дал приятель. Сделал сызранец это с согласия знакомого. А вот потом его "понесло".

Мужчина заметил, что его приятель уже сильно пьян, и решил не возвращать ему карту. В итоге с помощью нее он погасил долги за ЖКХ и купил в секс-шопе интимную игрушку для своей возлюбленной. "Нашиковал" мужчина на сумму более 50 тысяч рублей. После нескольких дней красивой жизни его задержали полицейские. Недавно над ним прошел суд. Как пишет КТВ-Луч, сызранца приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Что касается беззаботно потраченных, а главное чужих, денег, то мужчина уже вернул их своему приятелю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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