"При застройке не получится не вырубать деревья": природоохранная прокуратура проверяет ситуацию с лесом в Красноглинском районе

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-04T13:12:13+03:00

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Жители Самары продолжают бороться за лес в Красноглинском районе. Об этом сообщает Прогород Самара, в редакцию издания обратились местные жители. Напомним, что владельцы квартир в одном из районов Самары обращались к Владимиру Путину для того, чтобы обратить внимание: для застройки территории приходится вырубать лес. Этот вопрос затем обсуждали на встрече с мэром города Еленой Лапушкиной. На спил деревьев наложили мораторий, чтобы прокуратура проверила законность вырубки.

- В соответствии с законом, там зона застройки Ж-4, строительство малоэтажных домов (4-5 этажей и выше). ППТ утвердили, межевание сделали, начали строить . Для строительства нового микрорайона, разумеется, придется вырубить деревья. Порядок вырубки деревьев на территории г.о. Самара регулируется местным законодательством. И скорее всего получилось так, что деревьев застройщик вырубил больше, чем нужно, но окончательно это можно будет сказать только после проведения проверки прокуратурой, которая сейчас проходит, - рассказал о первых выводах журналисту Прогород Самара общественный инспектор по охране окружающей среды Олег Ломаев.

На встрече с Еленой Лапушкиной застройщик объяснил, что в качестве компромисса предлагает выделение участка под парк в микрорайоне и высадку голубых елей, сосен вместо вырубленных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU