В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика и уехал
Вечером в среду, 3 июля, на улице Дзержинского в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там примерно в 18 часов водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 7-летнего мальчика.
- Наезд на ребенка был совершен в районе дома № 63 по улице Дзержинского. На тот момент мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Сразу после ДТП водитель скрылся, однако через некоторое время его удалось найти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося мальчик получил различные травмы и ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU