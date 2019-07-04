В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика и уехал

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-04T13:30:16+03:00

Автомобилист не пропустил ребенка, который переходил дорогу по "зебре" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в среду, 3 июля, на улице Дзержинского в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там примерно в 18 часов водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 7-летнего мальчика.

- Наезд на ребенка был совершен в районе дома № 63 по улице Дзержинского. На тот момент мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Сразу после ДТП водитель скрылся, однако через некоторое время его удалось найти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мальчик получил различные травмы и ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU