Секрет раскрыт: в Самаре объяснили, почему водители не открывают переднюю дверь в автобусах

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-04T13:54:26+03:00

Горожане нередко жалуются на то, что попасть в автобус можно только через среднюю или заднюю дверь

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Жителей Самары вот уже не один год мучает вопрос, почему водители автобусов почти всегда отказываются открывать для пассажиров переднюю дверь. Особенно часто такую ситуацию можно наблюдать в МАЗах, где всего две двери, а вот желающих попасть в салон или выйти из него значительно больше.

- Ехала на автобусе № 21 и была удивлена, что, по словам водителя, который не открыл переднюю дверь, она не работает! Почему тогда такой автобус выпустили на линию?! - возмутилась в Твиттере самарчанка.

Сегодня, 4 июля, "секрет" закрытой двери наконец-то был раскрыт. Как сообщил департамент транспорта Самары, здесь имеет место быть обычное лукавство. Водители просто не хотят открывать переднюю дверь. Однако даже для чиновников причины такого упорства оказались загадкой. За объяснения взялись представители перевозчика - компании "СамараАвтоГаз". Они признались, что водители иногда действительно лукавят.

- Иногда пассажиры, входящие через переднюю дверь, создают помеху для обзора, поэтому водители не хотят пускать их через этот вход. Несмотря на это доступ пожилых граждан, детей и беременных женщин через переднюю дверь находится в приоритете, - отметили в "СамараАвтоГазе".

ИСТОЧНИК KP.RU