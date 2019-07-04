2019-07-04T14:04:21+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» отправилась на сборы в Беларусь

Клуб опубликовал список хоккеистов, которые будут готовиться к сезону
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» отправился на предсезонный сбор в Беларусь. Команда будет тренироваться на базе «Раубичи» недалеко от Минска. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».

Клуб опубликовал список игроков, которых взял на сборы тренерский штаб.

Вратари: Артем Забродин, Артем Корепанов, Александр Скрынник.

Защитники: Георгий Бердюков, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Дмитрий Возовик, Роман Дубинин, Антон Капотов, Дмитрий Костенко, Никита Кротиков, Данил Семенов, Игорь Усманов, Михаил Чурляев, Ринат Шафигуллин.

Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Артем Артемов, Евгений Грошев, Александр Денежкин, Владимир Журавлев, Константин Калинин, Семен Кизимов, Максим Кутявин, Никита Лукин, Алексей Мастрюков, Константин Майоров, Юрий Назаров, Артурс Озолиньш, Александр Тимирев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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