Хоккейная «Лада» отправилась на сборы в Беларусь

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-04T14:04:21+03:00

Клуб опубликовал список хоккеистов, которые будут готовиться к сезону

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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» отправился на предсезонный сбор в Беларусь. Команда будет тренироваться на базе «Раубичи» недалеко от Минска. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».

Клуб опубликовал список игроков, которых взял на сборы тренерский штаб.

Вратари: Артем Забродин, Артем Корепанов, Александр Скрынник.

Защитники: Георгий Бердюков, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Дмитрий Возовик, Роман Дубинин, Антон Капотов, Дмитрий Костенко, Никита Кротиков, Данил Семенов, Игорь Усманов, Михаил Чурляев, Ринат Шафигуллин.

Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Артем Артемов, Евгений Грошев, Александр Денежкин, Владимир Журавлев, Константин Калинин, Семен Кизимов, Максим Кутявин, Никита Лукин, Алексей Мастрюков, Константин Майоров, Юрий Назаров, Артурс Озолиньш, Александр Тимирев.

ИСТОЧНИК KP.RU