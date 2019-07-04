Хоккейная «Лада» отправилась на сборы в Беларусь
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» отправился на предсезонный сбор в Беларусь. Команда будет тренироваться на базе «Раубичи» недалеко от Минска. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».
Клуб опубликовал список игроков, которых взял на сборы тренерский штаб.
Вратари: Артем Забродин, Артем Корепанов, Александр Скрынник.
Защитники: Георгий Бердюков, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Дмитрий Возовик, Роман Дубинин, Антон Капотов, Дмитрий Костенко, Никита Кротиков, Данил Семенов, Игорь Усманов, Михаил Чурляев, Ринат Шафигуллин.
Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Артем Артемов, Евгений Грошев, Александр Денежкин, Владимир Журавлев, Константин Калинин, Семен Кизимов, Максим Кутявин, Никита Лукин, Алексей Мастрюков, Константин Майоров, Юрий Назаров, Артурс Озолиньш, Александр Тимирев.
ИСТОЧНИК KP.RU