Прокуратура запросила для экс-главы самарского минимущества условный срок

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-04T14:22:35+03:00

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В суде Самары продолжают рассматривать уголовное дело в отношении бывшего врио министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. Недавно прокуратура запросила для него наказание. Чиновнику хотят дать условный срок.

- Мы попросили назначить Антону Бекину 2,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе на 1,5 года, - приводит Волга Ньюс слова заместителя прокурора Октябрьского района Самары Андрея Тумакова.

Напомним, экс-министра обвиняют в превышении должностных полномочий. Как выяснили правоохранители, по его распоряжению из материалов проверки были удалены данные о выявленных в ГУП "Стройконтроль" нарушениях. Они касались использования машин организации в личных целях, а также оплаты телефонной связи сотрудников из бюджетных денег. Причиненный ущерб оценивается примерно в 8,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU