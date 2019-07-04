В Самарской области в 2019 году появятся автоклубы, виртуальные концертные залы и 55 новых пианино

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-04T14:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Учреждения культуры Самарской области ждут обновления. Во многие из них уже скоро начнет поступать новое оборудование. Произойдет это в рамках нацпроекта "Культура". Так, в регионе появятся автоклубы со свето-, звуко- и видеотехникой, которые смогут работать в автономном режиме. Ими до конца ноября оснастят Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский районы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Также благодаря нацпроекту культурные учреждения Самарской области оборудуют виртуальными концертными залами, где можно будет смотреть онлайн-трансляции различных мероприятий. Специальное оборудование установят в Тольяттинской филармонии, в малом зале Сызранского драматического театра им. А.Толстого, в Детской школе искусств «Гармония» в Чапаевске и в ДК «Россия» в Отрадном. За счет областного бюджета дополнительно появятся два виртуальных концертных зала в Похвистнево и Жигулевске.

Кроме того, уже скоро в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Сызрани, Приволжском и Сергиевском районах появятся 9 библиотек по модельному стандарту, которые также возьмут на себя функции культурно-образовательных центров. В августе в регион доставят 55 пианино отечественного производства. Их направят в детские школы искусств. Еще в этом году Клявлинский, Сергиевский, Нефтегорский районы и Жигулевск получат от Фонда кино деньги на оснащение оборудованием кинозалов. В Самарский академический театр оперы и балета и Самарскую государственную филармонию поступят музыкальные инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU