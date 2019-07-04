2019-07-04T14:55:04+03:00
Общество

Ход конем: В Самаре соберутся лучшие шахматисты страны на Мемориал Льва Полугаевского

На соревнованиях разыграют 28 призов, включая поощрительные
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре пройдут шахматные соревнованияВ Самаре пройдут шахматные соревнования
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В Самаре с 9 по 19 июля пройдет традиционный Мемориал Льва Полугаевского. Соревнования станут этапом Кубка России среди мужчин по шахматам. Участниками мероприятия станут более 130 шахматистов со всей России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Призовой фонд в 500 тыс. рублей разыграют между 28 победителями. Соревнования пройдет в городском спортивном центре "Ладья", в шахматном клубе имени Полугаевского. Он находится рядом с заводом, где в молодости работал сам Полугаевский.

- Одна из ярчайших страниц в истории шахмат связана с именем нашего прославленного земляка, неоднократного претендента на звание чемпиона мира Льва Полугаевского. Благодаря совместным усилиям российской шахматной федерации, окружной и региональной федераций, областного правительства мы проводим соревнования, посвященные памяти знаменитого гроссмейстера, уже девятый раз, - отметил председатель окружной и областной федераций шахмат, депутат Госдумы Евгений Серпер.

Первый раз соревнования прошли в 2011 году. Тогда в них участвовали 122 шахматиста из 30 регионов, были гости из США и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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