2019-07-04T15:43:13+03:00
Общество

Обустроят парковочные места и детские площадки: в Самаре к осени обновят три двора в Октябрьском районе

В этом году планируется благоустроить дворы на проспекте Карла Маркса, а также на улицах Ново-Садовой и Гая
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре в 2019 году обновят три двора в Октябрьском районе: на проспекте Карла Маркса, 181, на улице Ново-Садовой, 275 и на улице Гая, 36. Там не только отремонтируют внутридворовые проезды, но еще проведут озеленение, обустроят тротуары и парковочные карманы, а также установят детские и спортивные площадки.

- Сейчас ведутся работы во дворе на улице Гая. Рабочие устанавливают там бордюрные камни и обустраивают парковочные места. На площадке трудятся 10 рабочих и 3 спецмашины, - рассказали в пресс-службе администрации Самары.

Привести все три двора в Октябрьском районе в порядок планируется до начала осени. По контрактам завершить работы подрядчики должны не позднее 31 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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