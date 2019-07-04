2019-07-04T16:01:55+03:00
Общество

Две работы самарских школьников осенью выставят в Третьяковке

В Третьяковской галерее можно будет увидеть работы Сергея Калягина и Софии Малышевой
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
12-летняя Софья Малышева изобразила на своей картине особняк Клодта.12-летняя Софья Малышева изобразила на своей картине особняк Клодта.
Изменить размер текста:

Компания МТС подвела итоги пятого сезона творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Среди тысяч работ, присланных в рамках номинации «Третьяковская галерея – online», эксперты Третьяковки выбрали лучшие картины, которые войдут в специальную экспозицию, открывающуюся осенью этого года. В числе авторов лучших работ оказались двое самарских школьников – Сергей Калягин и София Малышева.

- Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея – online» было создание работы в стиле Василия Поленова – мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Двадцать картин, отобранных экспертами Третьяковки, будут выставлены в галерее одновременно с экспозицией самого Поленова, а их авторы поедут на открытие выставки в Москву и своими глазами смогут увидеть свои пейзажи рядом с шедеврами одного из величайших русских живописцев, - рассказали в МТС.

12-летняя Софья Малышева изобразила на своей картине особняк Клодта – визитную карточку старого центра города. А 17-летний Сергей Калягин загрузил на сайт «Поколения М» больше 30 работ, среди которых были портреты, пейзажи, натюрморты и черно-белая графика. Победу юноше принесла яркая зарисовка, отражающая богатство летних красок природы Самарской области.

Победу 17-летнему Сергею Калягину принесла яркая зарисовка, отражающая богатство летних красок природы Самарской области.

Победу 17-летнему Сергею Калягину принесла яркая зарисовка, отражающая богатство летних красок природы Самарской области.

- Проект «Поколение М» реализуется компанией МТС уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений – от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев, - отмечают в МТС. - Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно загружают тысячи работ на сайт pokolenie.mts.ru, проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусства, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами.

Каждая загруженная на сайт работа, лайк или репост в соцсетях МТС конвертирует в реальные деньги (1 действие = 1 рубль), которые направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приехали уже более 5 тысяч человек: в Самарской области открылся 46-й Грушинский фестиваль авторской песни
«Место организаторов ПК - в СИЗО!»: Александр Хинштейн взял под контроль ситуацию с кооперативом-обманщиком
В Тольятти из-за перекрытия улицы Коммунитической изменятся схемы движения нескольких автобусов и троллейбусов
В Отрадном приостановили работу завода, который попался на загрязнении воздуха вредными веществами
В Сызрани на 7 часов закроют ж/д переезд возле обувной фабрики
В Самаре задержали за взятку заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района
«Лада» против «Акрона»: в 1/256 финала Кубка России по футболу состоится тольяттинское дерби
Средний размер пенсии по старости в Самарской области составил почти 15 тысяч рублей
Обустроят парковочные места и детские площадки: в Самаре к осени обновят три двора в Октябрьском районе
В Самаре перекресток Мориса Тореза - Карбышева затопила коричневая вода
Ход конем: В Самаре соберутся лучшие шахматисты страны на Мемориал Льва Полугаевского
В Самарской области в 2019 году появятся автоклубы, виртуальные концертные залы и 55 новых пианино
Прокуратура запросила для экс-главы самарского минимущества условный срок
Хоккейная «Лада» отправилась на сборы в Беларусь
Секрет раскрыт: в Самаре объяснили, почему водители не открывают переднюю дверь в автобусах
В Тольятти водитель «Калины» сбил на «зебре» 7-летнего мальчика и уехал
"При застройке не получится не вырубать деревья": природоохранная прокуратура проверяет ситуацию с лесом в Красноглинском районе
В Самарской области мужчина попал под суд за покупку секс-игрушки на деньги приятеля
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника ГИБДД, чье тело нашли в сгоревшем BMW X6
Трудовые династии КНПЗ отметили День семьи, любви и верности
В Самаре предложили временно запретить выдачу разрешений на строительство в старом городе
«Крылья Советов» хотят принять участие в прощальном матче Александра Анюкова
Глава Промышленного района Самары Владимир Чернышков ушел в отставку
В Самаре 222 пассажира почти 6 часов ждали вылета самолета в Анталью
В Самарской области гендиректора фирмы наказали рублем за загрязнение почвы отходами
В Самаре пройдет фестиваль пляжных видов спорта с призовым фондом в 1,5 млн рублей
Волонтеры Самарского машиностроительного колледжа будут помогать инвалидам на крымских пляжах