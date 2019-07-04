Две работы самарских школьников осенью выставят в Третьяковке

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-04T16:01:55+03:00

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Компания МТС подвела итоги пятого сезона творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Среди тысяч работ, присланных в рамках номинации «Третьяковская галерея – online», эксперты Третьяковки выбрали лучшие картины, которые войдут в специальную экспозицию, открывающуюся осенью этого года. В числе авторов лучших работ оказались двое самарских школьников – Сергей Калягин и София Малышева.

- Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея – online» было создание работы в стиле Василия Поленова – мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Двадцать картин, отобранных экспертами Третьяковки, будут выставлены в галерее одновременно с экспозицией самого Поленова, а их авторы поедут на открытие выставки в Москву и своими глазами смогут увидеть свои пейзажи рядом с шедеврами одного из величайших русских живописцев, - рассказали в МТС.

12-летняя Софья Малышева изобразила на своей картине особняк Клодта – визитную карточку старого центра города. А 17-летний Сергей Калягин загрузил на сайт «Поколения М» больше 30 работ, среди которых были портреты, пейзажи, натюрморты и черно-белая графика. Победу юноше принесла яркая зарисовка, отражающая богатство летних красок природы Самарской области.

Победу 17-летнему Сергею Калягину принесла яркая зарисовка, отражающая богатство летних красок природы Самарской области.

- Проект «Поколение М» реализуется компанией МТС уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений – от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев, - отмечают в МТС. - Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно загружают тысячи работ на сайт pokolenie.mts.ru, проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусства, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами.

Каждая загруженная на сайт работа, лайк или репост в соцсетях МТС конвертирует в реальные деньги (1 действие = 1 рубль), которые направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU