2019-07-04T15:59:59+03:00
Общество

Средний размер пенсии по старости в Самарской области составил почти 15 тысяч рублей

Такие данные приводит Пенсионный фонд региона за июнь этого года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в Самарской области проживает почти 1 миллион пенсионеровСейчас в Самарской области проживает почти 1 миллион пенсионеровФото: Архив "КП"
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В Самарской области подсчитали средний размер страховой пенсии по старости за июнь 2019 года. Согласно данным Пенсионного фонда региона, он составил 14 707 рублей.

- Средний размер пенсии по инвалидности в первом месяце лета составил 8 795 рублей, по случаю потери кормильца – 10 149 рублей, а средний размер социальной пенсии – 8 449 рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Самарской области проживают 999 184 пенсионера. Страховые пенсии из них получают 938 153 человека, а социальные пенсии - 61 031 человек. Работать продолжают 209 097 пенсионеров, что составляет 20,9% от общего числа получателей пенсии. Как отмечают в Пенсионном фонде, всего в июне на выплату пенсий было направлено 13,74 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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