В Сызрани на 7 часов закроют ж/д переезд возле обувной фабрики

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-04T16:16:01+03:00

Автомобилистам придется некоторое время ездить в объезд Фото: Архив "КП"

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В пятницу, 5 июля, жители Сызрани не смогут воспользоваться железнодорожным переездом в районе обувной фабрики. Его закроют на несколько часов из-за ремонта.

- Железнодорожный переезд на 7 километре перегона Сызрань Город - Кашпир будет закрыт с 9:00 до 16:00, - сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации Сызрани.

Автомобилистам предлагают объезжать этот участок через железнодорожные переезды в районе улицы Рудниковой и улицы Губкина.

ИСТОЧНИК KP.RU