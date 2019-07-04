В Сызрани на 7 часов закроют ж/д переезд возле обувной фабрики
Движение ограничат из-за проведения ремонтных работ
Автомобилистам придется некоторое время ездить в объездФото: Архив "КП"
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В пятницу, 5 июля, жители Сызрани не смогут воспользоваться железнодорожным переездом в районе обувной фабрики. Его закроют на несколько часов из-за ремонта.
- Железнодорожный переезд на 7 километре перегона Сызрань Город - Кашпир будет закрыт с 9:00 до 16:00, - сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации Сызрани.
Автомобилистам предлагают объезжать этот участок через железнодорожные переезды в районе улицы Рудниковой и улицы Губкина.
ИСТОЧНИК KP.RU