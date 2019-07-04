В Отрадном приостановили работу завода, который попался на загрязнении воздуха вредными веществами

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-04T16:35:02+03:00

Местные жители уже не раз жаловались на работу предприятия / Фото: Вестник Отрадного

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В Отрадном суд приостановил работу завода ООО "ТД "Реметалл-С" по переработке отходов с содержанием алюминия. Дело в том, что в начале июня специалисты Роспотребнадзора нашли в воздухе превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по взвешенным веществам в 1,13 раза и по гидрохлориду в 8,3 раза, которые могут нанести вред здоровью человека. Проверка проводилась по обращению местных жителей, пишет Волга Ньюс.

- Превышение ПДК действительно было зафиксировано и компания готова понести наказание в виде штрафа, - рассказал в суде представитель завода, добавив, что все нарушения были устранены.

Несмотря на это, служители Фемиды назначили предприятию совсем другое наказание. Они посчитали, что "Реметалл-С" своевременно не принял необходимых мер для избежания загрязнения, и решили приостановить его деятельность на 90 суток, начиная с 17 июня. В частности, это касается работы участка по плавке алюминия.

Добавим, что сейчас у предприятия назревает еще одна проблема. 1 июля в арбитражный суд Самарской области обратились представители налоговой службы. Они требуют признать "Реметалл-С" банкротом из-за долга в 329 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU