В Тольятти из-за перекрытия улицы Коммунитической изменятся схемы движения нескольких автобусов и троллейбусов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-04T16:56:21+03:00

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В Тольятти на две недели перекроют движение по улице Коммунистической на участке от улицы Матросова до Речного вокзала. Из-за ремонтных работ там нельзя будет ездить с 8 по 21 июля, сообщает пресс-служба администрации Автограда.

- Из-за перекрытия дороги изменятся схемы движения общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 102 и 134, а также троллейбусах № 7, 7*, 18, 21 и 58, - рассказали в городской мэрии.

Так, автобус № 102 будет временно ездить по улице Матросова и далее по улице Коммунистической до места выполнения работ в районе дома № 77. Автобус № 134 будет отправляться от остановки "РОВД" и следовать по схеме: Коммунистическая, Мурысева, Матросова, Коммунистическая и далее по своему маршруту.

Троллейбусы № 7 и 7* будут ходить от остановки "улица Громовой" по схеме: Громовой, Матросова, Л. Чайкиной, Механизаторов, Коммунистическая, Матросова и далее по своему маршруту до остановки "улицы Гидростроевская". Троллейбус № 18 пока будет ездить до остановки "Трансформатор", а троллейбусы № 21 и 57 - от остановки "Речной вокзал" и следовать по схеме: Коммунистическая, Ярославская, Громовой и далее по своим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU