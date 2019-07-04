Приехали уже более 5 тысяч человек: в Самарской области открылся 46-й Грушинский фестиваль авторской песни

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-04T17:45:19+03:00

Люди прибывают на фестивальную поляну со всех регионов России и даже стран зарубежья. По прогнозам, мероприятие соберет свыше 30 тысяч гостей

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В четверг, 4 июля, в Самарской области стартовал 46-ой всероссийский Грушинский фестиваль. В этом году там будут работать 14 различных эстрад, на которых выступят более 200 известных или только начинающих свой путь авторов-исполнителей. По прогнозам, фестиваль посетят около 30 тысяч жителей России и стран зарубежья. Сегодня утром туда уже прибыли более 5 тысяч человек.

- В этом году на Грушинский фестиваль приедут легендарные Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук. Специальными гостями станут Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов с их проектом "Частный случай". Они выступят на основной сцене, а потом устроят импровизированное соревнование с участием поэтов. Также на Грушинском выступят популярные исполнители Александр Щербина, Павел Пиковский, Татьяна Дрыгина, Катя Котеночкина, Василий Уриевский и многие другие, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Как отмечают организаторы, фестивальную поляну сделали максимально удобной для гостей. Там разместили 20 пунктов общественного питания, зону торговли продуктов, 4 скважины с водой. Также на поляне постоянно будут работать сотрудники полиции и медики. Кроме того, все желающие смогут посетить пляж. Спасатели будут следить там за безопасностью с 9:00 до 20:00.

Напомним, что Грушинский фестиваль продлится до воскресенья, 7 июля. По традиции он завершится большим концертом на плавучей сцене, сделанной в виде гитары.

ИСТОЧНИК KP.RU