Самарский политех открывает новые программы обучения в области газохимических технологий

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-04T18:34:00+03:00

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Самарский политех в этом году открывает новые направления для подготовки будущих инженеров-технологов по химической переработке газов. Это будут программа бакалавриата «Газохимия» и программа уровня магистратуры «Перспективные газохимические технологии», сообщает пресс-служба вуза.

- Бакалавры за время обучения получат базовые навыки научно-исследовательской и проектной деятельности, а в программе магистратуры у студентов будет возможность участвовать в проектах минобрнауки РФ, а также практиковаться в передовых российских центрах и лабораториях, - отмечают представители университета.

Программа магистратуры «Перспективные газохимические технологии» рассчитана 2 года. Она предусматривает как очное, так и очно-заочное обучение. По программе бакалавриата «Газохимия» предусмотрено 16 бюджетных мест.

Также в этом году в политехе откроются и другие образовательные программы, которые будут разделены на бакалавриат и магистратуру. В первом случае это «Технологии полимерных, композиционных материалов и защитных покрытий», а во втором - «Технологии искусственного интеллекта в промышленности».

ИСТОЧНИК KP.RU