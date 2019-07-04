2019-07-04T19:13:43+03:00
Общество

В Самаре закроют проезд по дублеру проспекта Ленина

Движение ограничат от улицы Челюскинцев до дома № 12а по проспекту Ленина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение по дублеру закроют из-за патриотического мероприятияДвижение по дублеру закроют из-за патриотического мероприятияФото: Яндекс.Карты
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В пятницу, 5 июля, в Самаре закроют проезд по дублеру проспекта Ленина на участке от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина. Ограничение будет распространяться на все транспортные средства, кроме машин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

- Дублер проспекта Ленина будет перекрыт с 9:00 до 21:00 из-за патриотического мероприятия, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также в этот день на данном участке дороги с 6:00 до 21:00 будут запрещены остановка и стоянка личных авто. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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