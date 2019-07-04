2019-07-04T20:38:38+03:00
Общество

Строительство специальных помещений и укрепление кадров: Дмитрий Азаров обсудил в Москве развитие допобразования в сфере искусств

Сейчас многие школы искусств не имеют необходимых для обучения площадок и нужного количества педагогов, власти намерены в ближайшее время исправить эту ситуацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Москве очередное заседание рабочей группы Госсовета по культуре, где обсуждалось развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусств (ДШИ).

В ходе встречи участники подняли вопросы о необходимости законодательно закрепить за ДШИ особый статус, который позволит закрепить их финансовое положение, а также об укреплении кадрового состава школ искусств. Сейчас в регионах, в частности в малых городах и селах, наблюдается нехватка специалистов. Исправить эту ситуацию предлагается с помощью распространения на педагогов ДШИ программы "Земский учитель".

Еще одной темой, которая была поднята на заседании, стало соотношение предпрофессиональных и общеразвивающих учебных программ в ДШИ. Первые направлены на подготовку будущих деятелей культуры и искусств, а вторые носят цель расширить кругозор и общее творческое развитие детей. Некоторые участники встречи высказались за увеличение доли предпрофессиональных программ до 70-80%, другие же выступили за сохранение баланса между этими двумя направлениями. Последнее мнение поддержал и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

- Нам нужны инженеры программисты, врачи, рабочие, космонавты, которые бы знали, что такое культурное наследие человечества. А если готовить всех как работников сферы культуры, ребята будут ориентированы на это. Мы будем сужать круг, и в итоге у нас меньше людей будут получать образование в детских школах искусств, - отметил самарский губернатор.

Также участники совещания обсудили процесс перехода ДШИ с муниципального на региональный уровень. Сейчас регионы могут сами выбирать, сколько и какие учреждения переводить. К примеру, в республике Коми перевели на региональный уровень 7 наиболее сильных школ и теперь они курируют и подтягивают другие учебные заведения. Дмитрий Азаров предложил изучить данный подход.

Кроме того, на заседании был поднят вопрос о создании специальных помещений для ДШИ. На данный момент многие школы искусств располагаются на площадках, которые были введены в эксплуатацию еще в прошлом веке, на строительство же новых у многих муниципалитетов не хватает средств. В связи с этим участники рабочей группы Госсовета предложили включить строительство новых помещений для ДШИ в нацпроект "Культура". Глава самарского региона, в свою очередь, предложил изучить такую возможность вместе с федеральным правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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