В Самарской области построят площадку для экстремальных видов спорта

4 Июль 21:44 2019-07-04T21:44:39+03:00

Новый скейт-парк разместят в сквере на улице Революционной в Тольятти Фото: Архив "КП"

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В Самарской области начали строительство современной площадки для занятий современными видами спорта. Речь идет о создании скейт-парка. Он разместится на улице Революционной в сквере в честь 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти.

- Скейт-парк удачно дополнит сквер и станет дополнительной точкой притяжения молодежи к новом общественного пространстве в Автозаводском районе, - считают в администрации Тольятти.

Отметим, что в сквере также появятся велодорожки, спортивная и детская площадки. Также на этой территории разместят фонтан, искусственные пруды и садовую мебель. Кроме того, там сделают пешеходные дорожки с декоративным освещением. Завершить благоустройство сквера планируется уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU