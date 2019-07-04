В Самарской области построят площадку для экстремальных видов спорта
В Самарской области начали строительство современной площадки для занятий современными видами спорта. Речь идет о создании скейт-парка. Он разместится на улице Революционной в сквере в честь 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти.
- Скейт-парк удачно дополнит сквер и станет дополнительной точкой притяжения молодежи к новом общественного пространстве в Автозаводском районе, - считают в администрации Тольятти.
Отметим, что в сквере также появятся велодорожки, спортивная и детская площадки. Также на этой территории разместят фонтан, искусственные пруды и садовую мебель. Кроме того, там сделают пешеходные дорожки с декоративным освещением. Завершить благоустройство сквера планируется уже в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU