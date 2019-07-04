2019-07-04T21:44:39+03:00
Общество

В Самарской области построят площадку для экстремальных видов спорта

Площадку обустроят для любителей скорости и скейтбордов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый скейт-парк разместят в сквере на улице Революционной в ТольяттиНовый скейт-парк разместят в сквере на улице Революционной в ТольяттиФото: Архив "КП"
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В Самарской области начали строительство современной площадки для занятий современными видами спорта. Речь идет о создании скейт-парка. Он разместится на улице Революционной в сквере в честь 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти.

- Скейт-парк удачно дополнит сквер и станет дополнительной точкой притяжения молодежи к новом общественного пространстве в Автозаводском районе, - считают в администрации Тольятти.

Отметим, что в сквере также появятся велодорожки, спортивная и детская площадки. Также на этой территории разместят фонтан, искусственные пруды и садовую мебель. Кроме того, там сделают пешеходные дорожки с декоративным освещением. Завершить благоустройство сквера планируется уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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