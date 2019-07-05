В Сызрани криминальная парочка украла у ребенка велосипед и обменяла его на выпивку

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-05T08:16:08+03:00

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Недавно в Сызрани произошла дерзкая кража детского велосипеда из подъезда одного из домов города. Транспорт был снабжен противоугонным тросиком, но он не смог остановить коварных преступников.

- Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, и выяснили, что к краже детского велосипеда могут быть причастны 29-летний молодой человек и 37-летняя женщина, которые уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей. Вскоре после этого злоумышленники были найдены и задержаны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К моменту задержания парочка уже успела избавиться от велосипеда. Она обменяла его на спиртное. В отношении злоумышленников правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 2 лет лишения свободы. Что касается похищенного велосипеда, то полицейские нашли его и вернули ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU