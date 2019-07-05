Самарцам предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства в 2020 году

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-05T08:40:06+03:00

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Жителям Самары предлагают поучаствовать в отборе общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках программы "Комфортная городская среда". На выбор предлагаются 99 вариантов, к примеру, парк Щорса, Комсомольская площадь, лесопарк 60-летия Советской власти, сквер Скорбящей Матери, Ильинская площадь, территории возле городской и губернской дум, парк Воронежские озера, площадь Дзержинского, парк Дружбы.

- Сейчас отбираются территории, в отношении которых поступило наибольшее количество предложений. По итогам предварительного голосования будет определен перечень из 20 общественных пространств. Именно из них составят список территорий для благоустройства, - сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства и экологии.

Предварительное голосование продлится до 10 июля. Подробнее о том, как поучаствовать в отборе общественных пространств, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU